Nomeados por Chiquinho Brazão são exonerados de cargos na prefeitura do Rio

Com a exoneração dele, o prefeito do Rio nomeou novamente Marli Peçanha, que chefiava a pasta antes de Brazão assumir o cargo, para o comando da secretaria.

Após a prisão de Chiquinho, de seu irmão Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), e do ex-chefe de Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa, apontados como "autores intelectuais" dos assassinatos de Marielle e Anderson, as exonerações de pelo menos cinco pessoas nomeadas por Chiquinho para a SEAC foram publicadas no Diário Oficial da cidade do Rio de Janeiro.

Foram exonerados:

Roberto Peçanha Fernandes, subsecretário na Subsecretaria de Ações Territoriais da SEAC. Apadrinhado por Domingos Brazão, ele foi diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro (Cehab-RJ) e diretor de obras e conservação regional do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O vínculo entre Fernandes e a família Brazão foi revelado em dezembro de 2022 por causa de uma investigação que apurava irregularidades na compra de concreto pelo DER. O caso ficou conhecido como "farra do asfalto";

Luís Alberto Marques Kede, coordenador geral da Coordenadoria Geral de Articulação Intersetorial e Projetos Especiais da SEAC;

Luiz Claudio Xavier dos Reis Júnior, assistente da Coordenação de Articulação Territorial 1 da Subsecretaria de Ações Territoriais da SEAC. Ele ainda foi secretário parlamentar do gabinete de Chiquinho entre maio de 2023 e outubro do mesmo ano;

Hugo Duarte Barbosa, assistente I da Coordenação de Articulação Territorial 1 da Subsecretaria de Ações Territoriais da SEAC;

, assistente I da Coordenação de Articulação Territorial 1 da Subsecretaria de Ações Territoriais da SEAC; Zélio Ricardo Perdomo Portugal, assistente da Coordenação de Articulação Territorial 2 da Subsecretaria de Ações Territoriais da SEAC. Ele inclusive foi citado no relatório da PF que expõe como se deu o planejamento dos assassinatos como um dos responsáveis pelo centro social Gente Solidária. Em 2019 ele atuou no gabinete do deputado estadual Pedro Brazão na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

A prisão de Chiquinho atinge a aliança formada por Paes em torno de sua pré-candidatura à prefeitura do Rio. Em publicação no X (antigo Twitter), o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, sinalizou que a prisão do deputado deve ser usada contra o prefeito, dizendo que "se minimamente trabalhada a eleição da cidade do Rio acabou hoje (domingo, 24). Mãos à obra".