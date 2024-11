Bolsonaro tem desafio de manter militância coesa, diz cientista político

Segundo a colunista do UOL Letícia Casado, eles conseguiram comprar chips da Vivo e da TIM usando dados de outras pessoas porque as operadoras não exigem o cadastro da biometria, descumprindo uma regra da Anatel. A agência reguladora passou a exigir em 2021 que as empresas implementassem esse cadastro com identificação digital na hora de adquirir os chips.

As agências reguladoras que deveriam cobrar que as operadoras atendessem o consumidor. O papel das agências reguladoras, afinal, é esse. Eu conversei com o presidente da Anatel, o Baigorri, ele me disse que nesse caso envolvendo os golpistas, ele entende que as operadoras não têm responsabilidade, que houve uma fraude da parte dos consumidores às regras da Anatel.

Então, o que essa investigação que a Anatel vai fazer é em cima dessa fraude que foi cometida pelos usuários. Pode ser que isso depois se estenda para as operadoras também, mas, neste primeiro momento, ele não vê dessa forma.

Andreza Matais, colunista do UOL

