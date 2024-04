União Brasil de SP defende não liberar Kim Kataguiri para se candidatar a prefeito pelo PSDB

Aliados do chefe do Legislativo paulistano argumentam, porém, que ele agrega mais votos do que os nomes colocados até o momento, principalmente nas periferias das zonas Sul e Leste da capital paulista.

Kim Kataguiri vai debater seu futuro partidário com o Movimento Brasil Livre (MBL) e tem até sexta-feira, 5, para tomar uma decisão. Pesam contra a saída dele o apoio do presidente do União, Antônio Rueda, e do secretário-geral, ACM Neto, e a esperança que a direção nacional prevaleça sobre o diretório municipal.

O parlamentar teria que apresentar uma justa causa, como perseguição da legenda ou desvio do programa partidário, para conseguir deixar o União Brasil sem perder o mandato na Câmara dos Deputados. A janela partidária que termina na sexta-feira permite que somente vereadores troquem de partido sem o risco de perder o mandato.

A possibilidade da ida de Kataguiri para o PSDB surgiu em meio à indefinição sobre o que a sigla fará na eleição para prefeito da maior cidade do país. Depois de rejeitarem apoio a Nunes, os tucanos querem lançar um candidato próprio ou apoiar a deputada federal Tabata Amaral (PSB).

A primeira alternativa esbarra na falta de nomes para encabeçar a candidatura, daí a conversa com o líder do MBL - os oito vereadores deixaram o partido porque defendiam a aliança com Nunes. O PSDB também convidou o apresentador José Luiz Datena, atualmente no PSB, para se filiar à sigla. Os convites a Kataguiri e Datena foram revelados pelo jornal O Globo e confirmados pelo Estadão.

"Nós estamos conversando com todo mundo e não vamos nos colocar limites no propósito de fortalecer o centro democrático na eleição de São Paulo. Esse é o protagonismo que o PSDB vai ter, fortalecer essa posição para torná-la competitiva. Há hipóteses: o Kim, o Datena, o Andrea Matarazzo que estamos tentando ver se trazemos", disse José Aníbal, presidente do diretório do PSDB em São Paulo.