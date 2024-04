Deputados pedem à PGR que Mourão seja investigado por defender golpe de 64

Deputados do PSOL pediram à PGR (Procuradoria-Geral da República), na terça-feira (2), que o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) seja investigado por defender o golpe de 1964.

O que aconteceu

Sâmia Bomfim (SP), Fernanda Melchionna (RS) e Glauber Braga (RJ) anexaram a nova manifestação a uma representação já enviada à PGR em fevereiro. Na época, o ex-vice-presidente da República escreveu no X que as Forças Armadas não podiam se omitir diante do que chamou de "devassa persecutória".

Os deputados do PSOL escrevem que Mourão "exacerbou os limites da liberdade de expressão". "Inclusive, a imunidade material por palavras ou opiniões. A afirmação publicizada na rede mundial de computadores não se trata de mera conotação de legítima oposição a uma força partidária ou ideologia, pelo contrário, representa o apoio e o enaltecimento a o golpe militar ocorrido em 1964, que impôs uma ditadura no Brasil durante vinte e um anos".