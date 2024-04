Pará, onde foragidos de Mossoró foram capturados, sofre com avanço do Comando Vermelho

Com isso, organizações criminosas como o Comando Vermelho buscaram novas alternativas para enviar remessas de cocaína para a Europa, avançando por cidades da Amazônia. A região tem se consolidado como um dos epicentros da atuação do crime organizado no Brasil.

Como mostrou o Estadão, ao menos 22 facções, tanto do Brasil como de países vizinhos, disputam o controle de rotas em Estados brasileiros da região, segundo relatório divulgado no fim do ano passado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Como reflexo disso, a taxa de mortes violentas intencionais (MVI) por lá foi de 33,8 para cada 100 mil habitantes em 2022, 45% superior à média nacional. As disputas entre facções afetam quase um terço da população da Amazônia (31,1%), o que eleva a percepção de insegurança dos moradores.

Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça ascenderam no mundo do crime organizado atuando no Acre como "matadores" do Comando Vermelho.

Os criminosos, que possuem condenações que somam mais de 100 anos, foram transferidos para Mossoró no fim de setembro do ano passado.

A decisão pela transferência se deu após a dupla participar de uma rebelião que resultou em cinco mortes em um presídio de Rio Branco, capital do Acre.