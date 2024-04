Enforcador e mais: pitbull é proibido em vários países e tem lei específica

Multa de cinco a cinco mil UFIR's (Unidade Fiscal de Referência), que deverá ser aplicada em dobro e progressivamente, nos casos de reincidência à infração

Apreensão do animal nas hipóteses de reincidência, abandono do animal ou ataque deste a pessoa, ou a outro animal;

Reparação ou compensação de danos causados independentemente da agressão ter sido contra pessoas e/ou animais.

A UFIR tem, atualmente, o valor de R$ 4,5373. No caso do ataque à Roseana Murray no Rio, o tutor dos cães não responderá apenas de forma administrativa, mas também criminalmente, explica o advogado Alessandro Azzoni, especialista em direito ambiental.

Como a escritora teve um braço amputado como resultado do ataque, o tutor responderá pelo crime previsto no artigo 129, que estabelece pena para crime de lesão corporal grave, que pode ser de 1 a 5 anos de reclusão, além das multas aplicadas pelas leis estaduais Alessandro Azzoni, especialista em direito ambiental

O advogado explica que, a partir das sanções estabelecidas na Lei Estadual do Rio (Lei 4.597/2005), o tutor dos pitbulls que atacaram Roseana pode perder a guarda dos animais - como previsto no Artigo 7º.

No entanto, ele poderá ficar com os cachorros na condição de fiel depositário, conforme a mesma legislação prevê no caso de ser um primeiro episódio. "Isso significa que o tutor pode ficar com os cães até que se encontre uma saída ao animal. Mas se for reincidência, ele perderá essa guarda", diz o especialista.