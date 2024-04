Cidade de SP amplia a vacinação contra dengue; veja quem pode tomar e o que é preciso levar

A partir desta quarta-feira, 10, todas as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que moram ou estudam na cidade de São Paulo poderão tomar a vacina contra a dengue. As doses do imunizante serão distribuídas entre as 471 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e serão aplicadas de segunda a sexta-feira das 7h às 19h e aos sábados, nas unidades AMAs/UBSs integradas no mesmo horário.

Há cerca de uma semana doses do imunizante contra a dengue já estavam sendo distribuídas para as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos da cidade, mas apenas para moradores ou estudantes das regiões de Itaquera, na Zona Leste, e na Vila Jaguara, na Zona Oeste. Segundo a prefeitura, isso aconteceu porque mais de 8 mil doses tinham sobrado de outras regiões do País e foram redistribuídas para os locais com maior número de casos absolutos e taxa de incidência da doença.

Agora, a capital recebeu 177.679 doses do imunizante do Programa Nacional de Imunização (PNI) e, por isso, ampliou a vacinação.