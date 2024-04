Lula cria perfil no Bluesky, rival do X, após ataques de Musk a Moraes e STF

Em publicações seguintes, o petista celebrou o "crescimento da economia" e disse que "esse é o Brasil, que estava isolado, voltando pro mundo". Ainda, aproveitou para criticar a "parte da humanidade que está virando algoritmo" e afirmar que é preciso "olhar no olho da pessoa, pegar na mão".

O chefe do Executivo não abandonou, no entanto, o perfil no X de Musk, onde publicou as mesmas informações. O bilionário tece críticas desde o último sábado, 6, a Alexandre de Moraes e já chegou a dizer que o ministro tem "Lula na coleira".

A rede alternativa, fundada em 2019, começou a ganhar mais usuários brasileiros com a ameaça de retirada do X do país após Musk dizer que poderia descumprir decisões judiciais e reativar contas suspensas. As ordens de bloqueio de perfis de influenciadores e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) são de Moraes e se justificam pela disseminação de fake news e envolvimento com atos antidemocráticos.

O Bluesky é parecido com a plataforma de Musk, tem a mesma formatação e é possível fazer publicações em texto, com no máximo 256 caracteres, e em imagens, assim como excluir seus posts e curtir, comentar e repostar as publicações de outros usuários. Entretanto, apresenta algumas limitações, como a impossibilidade de publicar vídeos e áudios.