Noiva morre afogada em piscina durante comemoração do próprio casamento no interior de SP

Uma mulher de 38 anos morreu afogada em uma piscina durante a festa em que comemorava o próprio casamento. O caso foi registrado no bairro Pires de Baixo, em Limeira na tarde de domingo, 14, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Segundo as investigações, a vítima se desequilibrou e caiu na piscina. "Presentes tentaram socorrer a mulher, mas não conseguiram. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a vítima para o hospital, mas ela veio a falecer", disse a SSP.

Ainda segundo a pasta, um boletim de ocorrência foi registrado como morte acidental na Delegacia de Polícia da cidade do interior paulista.