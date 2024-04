Silas Malafaia diz que vai 'botar para quebrar' em ato de Bolsonaro no Rio

O pastor disse que em Copacabana não vai cometer calúnia, difamação ou injúria, mas será "duríssimo com o que está acontecendo". O objetivo, segundo Malafaia, é "desnudar" o que chamou de "safadeza que está acontecendo no País".

O ato em Copacabana será, de acordo com Bolsonaro, em "defesa da democracia" e contará com governadores, pré-candidatos às eleições municipais de outubro e parlamentares do "núcleo duro" do bolsonarismo.

Sob argumento de que o País está "perto de uma ditadura", o ex-chefe do Executivo pediu aos apoiadores que não levem faixas e cartazes na manifestação, assim como no evento de fevereiro. Em atos anteriores convocados pelo ex-presidente, tornou-se comum o surgimento de faixas pedindo intervenção federal e atacando ministros do Supremo.

A ideia de "perseguição" à direita tem sido utilizada desde o início das investigações que miram Bolsonaro e os aliados dele. Em fevereiro, o ex-presidente foi obrigado a entregar seu passaporte à PF. No começo deste mês, a tese de "censura" aos bolsonaristas ganhou força com os embates entre Moraes e o dono do X, Elon Musk.

Nesta quarta-feira, 17, deputados do Partido Republicano dos Estados Unidos divulgaram relatório que inclui 88 documentos do STF e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a retirada de perfis de redes sociais. As contas foram suspensas por divulgarem informações falsas sobre as urnas eletrônicas, promoverem ataques contra o STF e defenderem instrumentos de supressão de garantias individuais durante a ditadura militar.