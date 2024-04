Lula diz que é preciso criar um telefone para as pessoas reclamarem do governo

O lançamento do programa ocorre após registro da queda de popularidade do governo e às vésperas das eleições municipais como uma estratégia do Planalto. A iniciativa busca estimular o acesso ao microcrédito das pessoas que compõem as camadas mais pobres do País, focando nos inscritos do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

A meta é que até 2026 sejam realizadas 1,25 milhão de transações, sendo que cada operação é avaliada em torno de R$ 6 mil. Assim, de acordo com as projeções do Ministério da Fazenda, mais de R$ 7,5 bilhões será injetado na economia até o último ano do mandato de Lula.

Outra medida do governo, apontada pelo presidente, é a expansão do programa de bolsas para alunos do ensino médio de baixa renda, o Pé-de-Meia. Segundo Lula, a ação deveria ter sido comunicada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no evento, que "não falou porque tinha muita coisa para falar".

A iniciativa tem como objetivo promover a permanência e a conclusão escolar de alunos do ensino médio a partir de um incentivo financeiro. Agora, segundo o presidente, não serão incluídos apenas os estudantes de baixa renda pertencentes a famílias inscritas no Bolsa Família, mas também os que estão registrados no CadÚnico, contemplando mais 1,2 milhão de jovens.