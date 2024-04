Lula diz que não esqueceu da 'cervejinha' nem da 'picanha' que prometeu durante campanha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta terça-feira, 23, que não se esqueceu da "cervejinha" e nem da "picanha" que prometeu durante campanha eleitoral quando era, até então, candidato. Em café com jornalistas, o presidente falou que tem clareza de todas as coisas que prometeu para o povo brasileiro, além de "todas as coisas que eu disse que ia fazer e todas as coisas que vou fazer, certamente".

"Sei que estamos plantando desenvolvimento, geração de emprego, melhoria das condições salariais, melhoria do salário mínimo. E tudo isso está acontecendo. Você pensa que eu esqueci da cervejinha e da picanha? Eu não esqueci e falo até hoje de que o preço da carne já baixou e tem que baixar mais."

A fala veio quando o presidente minimizou os resultados negativos em pesquisas com o argumento de que "sabe o que está fazendo". Segundo ele, "um político qualquer que tiver preocupação com pesquisa no começo de seu mandato, efetivamente ele não está preparado". No começo deste ano, diversas pesquisas revelaram resultados negativos sobre a gestão 3 de Lula.

"No momento que as coisas começarem a acontecer, o povo vai fazer a avaliação correta do que está acontecendo no Brasil. As pessoas podem não gostar de um presidente, mas podem gostar da política que está sendo colocada em pratica nesse país", argumentou.