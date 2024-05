Quaest: Aprovação do governo Lula fica estável no país, mas sobe no Sul

No recorte por regiões, o governo Lula registrou aumento da aprovação no Sul, variando de 25% a 34%. A avaliação negativa se manteve estável, de 42% a 41%, e a regular caiu de 31% para 25%. Não souberam ou não responderam, 1%.

Margem de erro máxima para o Sul é de 6 pontos percenetuais. No Nordeste, esse percentual é de 4 p.p; Sudeste, 3 p.p; Centro-Oeste/Norte, 5p.p. As avaliações positivas e negativas do governo Lula nas outras regiões se mantiveram estáveis.

Pesquisa também mostra que a aprovação geral do governo Lula entre quem votou no petista no 2º turno de 2022 caiu de 65% para 61%. A regular variou de 28% para 33%, enquanto a negativa se manteve em 5%. Não souberam ou não responderam, 2%.

Trabalho de Lula

O levantamento da Genial/Quaest também analisou especificamente o trabalho do presidente Lula. A aprovação se manteve estável, variando de 51% a 50%, enquanto a negativa aumentou dentro da margem de erro, de 46% para 47%. Não souberam ou não responderam, 3%.

Mais uma vez, a região Sul foi a única que registrou aumento além da margem de erro, passando de 40% para 47%. A margem de erro máxima para o Sul é de 6 pontos percentuais. No Nordeste esse percentual é de 4 pontos percentuais; Sudeste, 3 p.p; Centro-Oeste/Norte, 5 p.p.