Genial Quaest: 68% acreditam que governo de Leite tem muita responsabilidade na tragédia do RS

Um levantamento da Genial Quaest divulgado nesta quinta-feira (9) apontou que 68% dos entrevistados acreditam que o governo de Eduardo Leite (PSDB) tem "muita responsabilidade" quanto à tragédia no Estado.

Em contrapartida, 20% das pessoas consultadas têm a percepção que o governo do tucano tem "pouca responsabilidade", seguido de 12% que acreditam que a administração de Leite não tem "nenhuma responsabilidade".

No que concerne à percepção dos entrevistados quanto à responsabilidade do governo federal, 59% afirmam que o governo Lula tem muita responsabilidade, 24% pouca e 17% nenhuma responsabilidade.

No outro lado, o poder municipal também foi visto como o grande responsável pela tragédia: 64% dos entrevistados afirmam que os municípios têm muita responsabilidade; 20% que as prefeitura têm pouca responsabilidade; e 16% nenhuma responsabilidade.

Mudanças climáticas

A pesquisa ainda apontou a percepção dos entrevistados acerca da ligação entre as mudanças climáticas com as fortes chuvas que causaram danos extremos em mais 420 municípios gaúchos: 64% estão totalmente de acordo com a ligação entre mudanças climáticas e a tragédia; 30% em partes; 5% pouca ligação; e 1% não tem nenhuma ligação.