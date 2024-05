Deputado do PT posta foto com líder do Hamas em evento pró-Palestina

Porta-voz do Hamas agradeceu apoio de Lula

Basem Naim é responsável pela comunicação do grupo terrorista e já afirmou se sentir "honrado" com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à causa palestina. Em fevereiro, o presidente brasileiro comparou a incursão de Israel na Faixa de Gaza ao Holocausto.

"O que está acontecendo em Gaza não aconteceu em nenhum outro momento histórico, só quando Hitler resolveu matar os judeus", disse Lula em 18 de fevereiro em Adis Abeba, capital da Etiópia, ao responder a uma pergunta sobre o aumento do montante destinado pelo Brasil à Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos. Semanas depois, o porta-voz do Hamas agradeceu ao petista pela declaração.

"Estamos muito honrados por todas as declarações recentes dos funcionários do governo (brasileiro), particularmente as declarações do presidente Lula sobre seu compromisso e sua postura corajosa de apoiar a causa palestina", afirmou Basem Naim em vídeo gravado a uma conferência virtual do Partido da Causa Operária (PCO).