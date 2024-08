Apoio de funkeiros a Nunes e Marçal racha movimento e gera debate sobre voto da periferia de SP

"Sou funkeiro com orgulho. Amo esse movimento que mudou a minha vida, mas não compactuo e fico triste em ver esse tipo de pessoa tendo abertura tão fácil no nosso movimento", disse o artista.

O rapper Filipe Ret disse lamentar que movimentos "marginalizados" estivessem apoiando "posições políticas decadentes".

Até Mano Brown, líder dos Racionais MCs, o maior grupo de rap nacional, se manifestou sobre o tema ao comentar um vídeo com críticas aos apoios oferecidos a Ricardo Nunes e Pablo Marçal. "Eu falei para vocês que os bagulhos estavam mudando e que nós tínhamos que antecipar os caras. E que os nossos iam tomar decisões contrárias às nossas muitas das vezes", escreveu.

Com 4,1 milhões de seguidores no Instagram, o rapper Djonga também criticou os apoios políticos das produtoras. "Tem político fingindo que gosta de funk, tem político fingindo que gosta de rap, tem até político fingindo que é da política e é bizarro pensar que nossa galera do funk e do rap está simplesmente apoiando esses caras", escreveu. "O vexame está aí, passa quem quer", publicou.

Após as críticas, Rato usou a própria rede social para rebatê-las. "A Love Funk já mudou a vida de um monte de artista. Já 'empresariei' artista que veio do zero. Nossa pegada é pegar gente que veio do zero e dar oportunidade. Acorda cedo e vai trabalhar em vez de acordar e ficar pensando na minha vida", disse.

Segundo uma reportagem do portal Metrópoles, Rato da Love é apontado pela Polícia Federal como suspeito de envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC). A facção estaria financiando artistas com o dinheiro do tráfico de drogas. Ainda de acordo com a reportagem, a Love Funk teria sido usada para lavagem de dinheiro da organização criminosa.