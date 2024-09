Quadrilha assalta famílias em saída de festa infantil na zona sul de SP

Uma quadrilha de oito homens armados e montados em quatro motocicletas assaltou famílias que saíam de uma festa infantil na Alameda dos Araés, uma travessa da Avenida Indianópolis, no Planalto Paulista, zona sul de São Paulo, na noite do sábado, dia 14.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), um homem de 44 anos fez o boletim de ocorrência e afirmou que seu celular e documentos foram roubados na ocasião. Não há informações sobre itens levados de outras pessoas.

"A vítima, um homem de 44 anos, relatou que estava saindo de uma festa com a esposa e sua filha, junto com outras famílias, quando oito criminosos em quatro motos, armados, os abordaram", diz a SSP. "O caso foi registrado como roubo na Delegacia Eletrônica, sendo a área dos fatos, o 27° DP (Ibirapuera)."

Ainda de acordo com a pasta, diligências serão realizadas para a identificação dos criminosos. "Se as vítimas tiverem qualquer outra informação, como a localização do celular roubado, é imprescindível avisar as autoridades imediatamente", ressalta a secretaria.