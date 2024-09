Marina Helena defende subsídio a Uber na periferia: 'Não faz sentido colocar um ônibus'

"Com isso você consegue até reduzir a frota. Hoje você precisa de uma frota enorme e o subsídio é muito alto por conta dos horários de pico. Se você pegar, você paga esse valor imenso por quatro horas que as pessoas usam o transporte. Depois você tem que ter [ônibus] ali, mas eles vêm vazios. Então, com isso, você acaba diminuindo o custo como um todo. Mas isso é feito de maneira gradual. Vai precisar ser calibrado", afirmou Marina.

Ela disse ainda que sua proposta é aumentar os corredores de ônibus e de moto - conhecidos como faixa azul - na cidade. "A gente também tem a ideia de onde não for possível estabelecer os corredores de moto, que possam ser usadas as faixas de ônibus para isso", declarou.