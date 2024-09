Semeadura da safra 2024/25 de arroz no RS alcança 0,83% da área, diz Irga

São Paulo, 20 - A semeadura da safra 2024/25 de arroz no Rio Grande do Sul alcançou, nesta semana, 0,83% da área prevista de 948.356 hectares, ou 7.907 hectares, informou em nota o Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga), em seu segundo levantamento de safra.O instituto informa também que os trabalhos de plantio se iniciaram em mais três regionais arrozeiras: a Planície Costeira Interna, com 370 hectares (0,26% de um total de 143.825 hectares); a Planície Costeira Externa, com 123 hectares (0,12% de 99.403 hectares), e a Campanha, com 65 hectares (0,05% de 131.740 hectares).A Fronteira Oeste é a mais adiantada, com 6.919 hectares semeados até o momento, o que representa 2,46% dos 281.542 hectares projetados para a regional. A Depressão Central está com 430 hectares, ou 0,34% dos 125.860 hectares previstos. Já a Zona Sul ainda não iniciou o plantio.