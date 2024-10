O que é voto útil? Entenda estratégia de candidatos em SP

Possível afetada com a dinâmica do voto útil, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) já fez apelos para que seu eleitor não recorra à transferência do voto para Boulos, como, segundo ela, defende a campanha do psolista.

"Me parece que isso é um voto inútil, apostar em alguém que quando chega no segundo turno não tem a menor chance. Voto útil é com a gente", disse em sabatina ao Estadão na metade do mês. A candidata tem apostado em divulgar resultados que a colocam como única opção que ganharia de Nunes e de Marçal em um eventual segundo turno. A economista Marina Helena (Novo), que é numericamente a sexta colocada nas principais pesquisas, também pediu para que seus eleitores não recorram à estratégia no debate da TV Record no último dia 28.

Voto útil pode 'implodir' candidatura ainda competitiva, diz especialista

A professora da UFRJ analisa que o risco de o eleitor decidir pelo voto útil é o de "implodir" uma candidatura que ainda seja competitiva. "Isso falando das três principais candidaturas. No tocante às demais, é mesmo muito difícil", advertiu Mayra, se referindo à possibilidade das pesquisas estarem mostrando resultados divergentes da realidade, como a tendência a haver um "voto envergonhado" em Marçal, subnotificada nos levantamentos.

A professora também avalia que, na reta final da campanha, há um maior engajamento nas redes, sobretudo no WhatsApp por parte da direita (o que favorece Marçal, um candidato nativo digital), e nas ruas, promovido pela esquerda (onde Boulos tem melhor desempenho) - fatores que ainda podem modificar os números da urna no próximo dia 6.