Confiança de produtores rurais dos EUA atinge nível mais baixo desde 2016

São Paulo, 2 - O sentimento dos agricultores dos Estados Unidos em relação à economia piorou em setembro, registrando o menor nível desde março de 2016, segundo o Barômetro de Economia Agrícola da Purdue University e do CME Group. O recuo foi atribuído às expectativas de renda em declínio, que empurraram o índice para 88 pontos, queda de 12 pontos ante o mês anterior.Além disso, o Índice de Expectativas Futuras caiu 14 pontos, para 94, enquanto o Índice de Condições Atuais perdeu 7 pontos, para 76."A queda contínua no barômetro reflete preocupações cada vez maiores entre os agricultores em relação às expectativas de renda agrícola em 2024 e 2025", disse o pesquisador do Centro de Agricultura Comercial da Universidade Purdue, James Mintert. Para ele, é notável que o sentimento tenha caído aos níveis vistos em 2016, quando a economia agrícola dos EUA "estava nos estágios iniciais de uma crise econômica". "Além dos preços das commodities e dos custos de insumos pesando em suas operações, os produtores também enfrentam uma considerável incerteza sobre o que está por vir com as possíveis mudanças na política governamental após as próximas eleições de 2024", acrescentou.