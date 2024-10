Lula pousa em Brasília após avião ter defeito no México

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pousou em Brasília às 10h12 desta quarta-feira, 2, depois de seu avião ter problemas na volta do México. Lula decolou na terça-feira, dia 1º, da capital do país, mas precisou retornar e começar de novo o deslocamento com outra aeronave. Segundo a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, o segundo voo não teve nenhuma intercorrência. O líder brasileiro estava no México para a posse da nova presidente do país, Claudia Sheinbaum. Ela é do grupo político do agora ex-presidente Andrés Manuel López Obrador, um dos principais aliados de Lula na política internacional.