Marçal prepara ofensiva digital, e campanha de Nunes acende alerta sem TV

Nunes mantém aposta em Tarcísio, voto útil e gestão

Faltando poucos dias para o primeiro turno, Nunes mantém a aposta no discurso do voto útil, argumentando que apenas ele é capaz de derrotar Guilherme Boulos em um eventual segundo turno.

A campanha do prefeito dobrou a aposta no apoio de Tarcísio nesta reta final. O governador tem aparecido no horário eleitoral do prefeito justamente reforçando o discurso do voto útil. Em uma das peças veiculadas nesta quarta-feira (2), ele diz que "quem vota no Marçal está ajudando o Boulos". Paralelamente, Nunes intensificou a distribuição de materiais em diferentes bairros da cidade, detalhando as obras e entregas de sua gestão em cada região.

Nos últimos dias, o prefeito ainda endureceu o discurso contra Marçal, explorando, na TV e no rádio, a condenação do candidato por envolvimento com organização que aplicava golpes em contas bancárias, além de declarações polêmicas dele sobre mulheres, incluindo uma fala no último debate sobre mulher não votar em mulher porque é "inteligente".

Aliados de Nunes pressionavam para que ele também subisse o tom contra Boulos, que tem explorado em debates e em inserções no rádio o boletim de ocorrência que a esposa do prefeito registrou contra o marido o acusando de violência doméstica e outros episódios envolvendo a mulher do mandatário. Nesta quarta-feira, Boulos divulgou uma nova peça de campanha no rádio, incentivando o eleitorado a buscar no Google "Ricardo Nunes esposa PCC". Quando questionado pela imprensa, Nunes nega ter agredido a esposa, mas tem resistido a abordar temas familiares na campanha.