FAB diz não haver indícios de colisão de pássaros com avião de Lula

O brigadeiro informou que dois técnicos da entidade foram enviados ao México para apurarem o caso e que o piloto cumpriu com todos os protocolos previstos para esse tipo de situação.

O militar também se posicionou favorável à compra de um novo avião presidencial, em concordância com o presidente da República, Lula Inácio Lula da Silva, que, como antecipou a Coluna do Estadão, avaliou o modelo comprado como "antiquado" e voltou a considerar sua substituição.

"Pessoalmente eu defendo (a compra de uma nova aeronave). Esse avião completa 20 anos em 5 de janeiro. O avião é seguro, mas além disso ele tem autonomia que nos atende em parte. Acho que um País como o nosso, uma potência mundial, entre as dez maiores economia do mundo deve ter um avião maior, que tenha mais autonomia e mais espaço para levar o mandatário do país", disse Damasceno.

O atual avião presidencial, modelo Airbus A319 e chamado de VC-1 pela FAB, foi adquirido em 2004, no primeiro mandato de Lula e custou US$ 56,7 milhões - US$ 91,7 milhões em valores corrigidos, que na cotação atual é pouco mais de R$ 503 milhões.

O vetor, montado em Hamburgo, na Alemanha e batizado oficialmente de Santos Dumont, tem capacidade para até 40 passageiros e pertence ao Grupo de Transporte Especial (GTE), unidade da FAB responsável pela realização das missões solicitadas pelo Planalto.