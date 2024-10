Palmas: Siqueira Campos tem 45,8% e Professor Júnior, 30,4% dos votos válidos, diz AtlasIntel

Pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 5, mostra que Eduardo Siqueira Campos (Podemos) tem 45,8% dos votos válidos e deve disputar o segundo turno da Prefeitura de Palmas (TO) contra o Professor Júnior, do PSDB, que aparece com 30,4% dos votos válidos.

No levantamento, Janad Valcari, candidata do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, está com 23,1% dos votos válidos. Em último, aparece Lucia Viana (PSOL), com 0,7%. O cálculo dos votos válidos exclui os indecisos e os entrevistados que responderam que votarão em branco ou anularão o voto.

Nos votos totais, Eduardo Siqueira Campos, que é ex-prefeito da cidade e já foi deputado estadual, federal e senador pelo Tocantins, tem 44,1% da preferência do eleitorado, contra 29,3% do tucano e 0,6% da psolista. Indecisos somam 2,1% e 1,6% dizem que vão votar branco ou anular.

Em um eventual segundo turno, Eduardo Siqueira Campos teria 46% contra 39% do Professor Júnior. De acordo com o levantamento, Janad perderia se disputasse contra os dois candidatos que hoje lideram a pesquisa. Ela teria 25% contra o candidato do PSDB (64%) e 24% contra o do Podemos (67%).

Segundo a Atlas, o candidato do Podemos tem uma rejeição de 32%, contra 19% do postulante do PSDB. Janad Valcari, por sua vez, tem a maior rejeição entre os candidatos: 70% têm uma imagem negativa dela.

A instituto Atlas ouviu 1.608 eleitores de Palmas entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. O índice de confiabilidade é de 95%, com margem de erro de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número TO-01217/2024.