Plantio de soja em MT atinge 2,09% da área estimada, aponta Imea

São Paulo, 7 - O plantio de soja 2024/25 em Mato Grosso avançou para 2,09% da área estimada até sexta-feira, 4, conforme o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). O porcentual está significativamente abaixo dos 14,25% registrados no mesmo período do ano passado e da média histórica dos últimos cinco anos, que gira em torno de 9,47% para esta época.Para esta safra, a expectativa do Imea é de uma área plantada de 12,66 milhões de hectares, um aumento de 1,47% em relação ao ciclo anterior. A produção total projetada é de 44,04 milhões de toneladas, crescimento de 12,78% em comparação à safra passada, impulsionada pela ampliação da área plantada e uma produtividade estimada de 57,97 sacas por hectare.As regiões Médio-Norte e Noroeste foram as que apresentaram os maiores avanços semanais de semeadura, com aumento de 2,46 e 1,93 pontos porcentuais, respectivamente. No entanto, esses números ainda estão bem abaixo dos patamares da safra anterior, quando essas regiões já haviam semeado 20,27% e 16,35%, respectivamente.