Lula chama pedido de apuração dos EUA sobre compra de caças Gripen de 'intromissão'

Além da alta velocidade, o teto máximo do F-39 é de 16.000 metros acima do nível do mar. Em comparação, o quadrimotor Airbus A380, reconhecido pela performance em voos comerciais de grandes distâncias, pode alcançar 15.700.

A autonomia da aeronave varia. Equipada com armamentos, ela pode alcançar até 1.100 quilômetros, o equivalente à distância entre Anápolis (GO), onde os caças estão estacionados no 1º Grupo de Defesa Aérea (GDA) e Salvador, na Bahia. Com o caça vazio, a distância máxima é de 4 mil quilômetros, equivalente a distância de Anápolis até o Panamá, na América Central.

O Gripen tem a capacidade de detectar os alvos de superfície e terrestre ao mesmo tempo, usando todos os sensores disponíveis da aeronave. As informações desses sensores são apresentadas de forma clara em um display moderno, que é sensível ao toque e apresenta os principais dados de voo.

Outro destaque é o sistema de criptografia que permite a comunicação sigilosa entre os pilotos da Força Aérea Brasileira (FAB), garantindo o compartilhamento seguro de informações sobre os alvos.

As primeiras unidades entraram em operação na FAB em 2022 e o contrato prevê a aquisição de 40 aeronaves no total, após a inclusão de quatro unidades adicionais em 2022. A montagem dos caças será realizada pela Saab em parceria com a Embraer, em uma linha de produção inaugurada em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, no ano passado.