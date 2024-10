Justiça condena marido que terminou casamento após 6 dias e deixou a conta da festa para ex

No Tribunal, o desembargador Vitor Frederico Kümpel, relator, apontou que o conjunto probatório confirmou a versão da autora da ação de que arcou com todos os custos, o que enseja a compensação por danos materiais por parte do réu.

"O apelante (ex-marido) não comprovou haver realizado qualquer pagamento, não juntando nenhum recibo a corroborar suas alegações no sentido de também haver colaborado com as despesas do enlace matrimonial", destacou o relator.

"Em relação ao valor da indenização por danos morais, é de se ver que deve ser ele norteado pelo grau de sofrimento e angústia impostos, a fim de se conferir justa compensação patrimonial pelo dano decorrente da conduta ilícita", acrescentou o relator. A decisão foi unânime - acompanharam o voto do relator os desembargadores Alcides Leopoldo e Enio Zuliani.