O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a medida provisória 1.265 para abrir crédito extraordinário de R$ 383 milhões, destinados ao reforço das ações de Proteção e Defesa Civil no Rio Grande do Sul. De acordo com texto publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), os recursos administrados pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Social irão atender 3,510 milhões de pessoas.