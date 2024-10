Gayer mantinha escola de inglês e loja bolsonarista com verba da Câmara, diz PF

Segundo a Polícia Federal, Gayer é o "autor intelectual" de um esquema de desvio de cota parlamentar, inclusive via uma organização social criada com documentos falsificados. O nome da operação faz referência inclusive a essa empresa constituída com suposta fraude.

Discalculia é o nome de um "transtorno de aprendizagem relacionado a números". A PF escolheu a expressão para batizar a ofensiva porque um erro no registro da organização usada para desvios fazer com que quadro social da empresa fosse formado por crianças de 1 a 9 anos.

No caso das suspeitas envolvendo as empresas mantidas pelo deputado com dinheiro público, os investigadores destacam por exemplo, que a loja Desfazueli - registrada em nome do filho de Gayr - era uma continuação das operações realizadas anteriormente sob o nome de Bolsonarius.

Segundo a Polícia Federal, Gayer tinha "postura de comando frente ao empreendimento", orientando a equipe e monitorando o desempenho das vendas, "demonstrando um compromisso com o sucesso do negócio". Em uma conversa com João Paulo, Gayer ordena que este 'leve as camisetas e adesivos para escola'.

Ao requerer a abertura da Operação Discalculia, os investigadores argumentaram que a atividade privada de Gayer "internaliza a integralidade dos bônus e somente parcialmente os ônus".

"Internalizar os custos de um empreendimento significa levar em conta os custos ambientais e administrativos, incluindo especialmente as despesas básicas com os serviços essenciais (água, energia elétrica, internet, tributos, etc.) na elaboração dos custos de produção e, consequentemente, assumir esses custos, sendo certo que esse expediente é elementar no universo da atividade privada. Ocorre que, ao direcionar a verba parlamentar para assunção de tais encargos, para além da irrefutável tredestinação da res publica, o parlamentar acaba por desequilibrar o ambiente concorrencial do setor, ante a matemática e objetiva posição de vantagem que se colocou", anotou a PF.