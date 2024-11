Agrogalaxy adia divulgação de informações trimestrais para 19 de dezembro

São Paulo, 1 - A Agrogalaxy, uma das maiores distribuidoras de insumos agrícolas do Brasil, divulgou nesta sexta-feira, 1. comunicado no qual informa o adiamento excepcional da divulgação de suas informações financeiras trimestrais referentes ao período de 9 meses, até 30 de setembro de 2024, originalmente prevista para o dia 13 de novembro de 2024. A nova data de apresentação das informações financeiras trimestrais será em 19 de dezembro de 2024."Este adiamento decorre exclusivamente do processo de reestruturação interna que a companhia atravessa, especialmente após o recente pedido de recuperação judicial, com redução temporária da força de trabalho dedicada à coleta e consolidação dos dados financeiros, aumento substancial da demanda da auditoria externa, e outras demandas relacionadas ao processo de recuperação Judicial", informa a empresa.A Agrogalaxy reiterou no comunicado o compromisso com a segurança e a transparência na divulgação das informações financeiras. "A companhia acredita que o adiamento permitirá o tempo necessário para atender a todos os requisitos técnicos de registros e divulgação requeridos em um cenário como este, bem como atender de forma satisfatória às exigências adicionais da auditoria externa, garantindo assim que os dados sejam apresentados de maneira detalhada e precisa, mantendo a qualidade das informações financeiras usualmente divulgadas pela Companhia", concluiu.