Acidente na Rodovia Castello Branco provoca congestionamento na região de Osasco

Um acidente na Rodovia Castello Branco provoca congestionamento na via, no sentido da capital paulista, na região de Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo. Por volta das 7 horas desta quinta-feira, 7, ainda havia lentidão entre os quilômetros 19 e 17. No momento, não há interdição no local.

Ainda de acordo com a CCR ViaOeste, há outros pontos de parada na rodovia nesta manhã entre Barueri e Osasco: Km 18 ao 16; Km 16 ao 14; e Km 33 ao 24.

Para mais informações, o motorista pode entrar em contato com a concessionária pelo telefone 08007015555 ou WhatsApp (11) 2664-6120.