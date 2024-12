Homem é preso após tentar morder e esfaquear mulher em cidade do ES

Um homem foi preso depois de agredir, morder e tentar esfaquear uma mulher na noite deste sábado (30), em Colatina, cidade do Espírito Santo.

O que aconteceu

Polícia militar foi acionada para verificar uma briga entre um homem e uma mulher. Segundo a corporação, os dois estavam tendo relações sexuais em uma casa na região central da cidade. A mulher seria a acompanhante do rapaz.

Vítima contou que o homem começou a agredi-la com tapas e puxões no cabelo. Ele teria tentado colocar o pé no rosto dela, que se recusou. Na sequência, rapaz ficou agressivo e disse que, por estar pagando, poderia fazer tudo com ela.