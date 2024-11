Rogério de Andrade irá para prisão de segurança máxima em Campo Grande

O contraventor Rogério de Andrade será transferido para o presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, por determinação da 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. Andrade está preso desde o dia 29 de outubro na penitenciária de segurança máxima Laércio Pellegrino, no Complexo de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro.

A ida do contraventor para o presídio federal foi confirmada na quarta-feira, 6, pelo Tribunal de Justiça do Rio, que vinha negociando a transferência com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), ligada ao Ministério da Justiça.

A unidade é uma das cinco penitenciárias federais de segurança máxima do país e já abrigou outros presos famosos, dentre eles, o traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, que ficou no local de 2019 até o início deste ano, quando foi transferido para outro presídio de segurança máxima.