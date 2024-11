Vem chuva? Fim de semana terá tempo instável em São Paulo; veja previsão

Os índices de umidade do ar seguem elevados, com valores mínimos acima dos 70% - na quinta-feira chegou a 94% .

O sábado ainda será marcado por tempo instável e chuva fraca no decorrer do dia. As temperaturas vai permanecer baixas, com mínima de 16°C na madrugada e máxima de 21°C, no período da tarde.

No domingo, segundo o Climatempo, a temperatura na capital deve variar entre 14°C e 23°C, e o sol volta, mas entre nuvens. O calor só deve voltar na segunda-feira, quando a temperatura máxima prevista é de 28°C.

E o resto do Brasil?

A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que 18 estados e o Distrito Federal devem sofrer com chuvas intensas a partir de hoje (21).

Aviso de chuvas intensas do Inmet está em atividade e se mantém até as 10h de amanhã (22). Os estados com perigo de chuvas intensas são Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal.