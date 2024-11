Mais um grupo varejista francês endossa boicote à carne sul-americana

São Paulo, 22 - O CEO do grupo varejista francês Les Mousquetaires, Thierry Cotillard, endossou o boicote às carnes oriundas da América do Sul em suas redes de supermercados Intermarché e Netto. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que as varejistas do grupo se comprometem a não comercializar o produto sul-americano, seguindo a iniciativa do seu concorrente Carrefour. Cotillard disse que a medida visa a soberania alimentar e apoia os agricultores franceses.Ele ainda pediu uma mobilização coletiva. "Faço um apelo às indústrias para que demonstrem o mesmo nível de comprometimento e transparência quanto à origem da matéria-prima utilizada", escreveu. De acordo com ele, o boicote deve ser aplicado também aos produtos que são utilizados para fabricação de itens de marca própria.Nas últimas semanas, agricultores franceses ampliaram as manifestações contra o acordo comercial União Europeia-Mercosul, conforme reportado pela Associated Press. Eles argumentam que a medida ameaça seus meios de subsistência ao permitir um aumento das importações agrícolas sul-americanas produzidas sob padrões ambientais menos rigorosos. Os blocos econômicos chegaram a um acordo inicial em 2019, mas as negociações tropeçaram devido à oposição dos agricultores e de alguns governos europeus, como a França.