Câmara encerra sessão sem votar urgência sobre reciprocidade ambiental; tema ficou para quarta

A Câmara dos Deputados encerrou, no período da noite, a sessão da terça-feira, 26, sem votar o requerimento de urgência para a tramitação do projeto que prevê reciprocidade ambiental nos acordos que o Brasil firmar com outros países. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deixou o requerimento para a pauta desta quarta-feira, 27.

Lira quer dar andamento ao projeto para responder o comunicado da rede francesa Carrefour sobre não vender mais carnes oriundas do Mercosul.

Além desse assunto, o deputado também pautou para esta quarta um requerimento de urgência para um projeto que revoga artigos da CLT "derrogados" pela Constituição.

Também está prevista a votação da regulamentação do uso dos bioinsumos, a criação de uma Política Nacional de Economia Solidária, a suspensão de cobrança por energia elétrica durante calamidade pública e a proibição da importação de resíduos sólidos.