Agronorte investe R$ 51 mi em TO para dobrar capacidade de fábrica e em armazém

São Paulo, 17 - A Agronorte, grupo com atuação em 11 Estados do Norte e do Nordeste, está investindo R$ 15 milhões no aumento da capacidade da fábrica de rações de Tocantinópolis (TO) e na construção de um armazém em Bom Jesus, no sul do Tocantins, orçado em R$ 36 milhões. "Nosso plano era construir uma nova fábrica de rações no sul do Tocantins, além do armazém novo. Porém, decidimos duplicar a atual unidade de nutrição animal e deixar a nova indústria para o próximo ano", disse em nota o diretor Vinicius Carvalho. Atualmente, a empresa conta com dois armazéns: em Pedro Afonso (TO) e em Açailândia (MA).A fábrica de rações da Agronorte em Tocantinópolis tem capacidade para 12 mil toneladas mensais e, com a ampliação, passará a 24 mil toneladas por mês. "Esse investimento, com foco em rações peletizadas, objetiva atender ao crescimento da demanda das atividades animais de maneira geral, mas, especialmente, de frangos de corte e equinos", afirma Carvalho. O novo armazém em Bom Jesus triplicará a capacidade atual, para 36 mil toneladas estáticas. Conforme a empresa, na próxima safra devem ser movimentadas 120 mil toneladas.