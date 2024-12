Egito abre mercado para carne bovina e de búfalo do Brasil

São Paulo, 17 - O Brasil vai poder exportar carne bovina e carnes e miúdos de búfalo para o Egito, informaram os Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores (MRE). "O governo brasileiro recebeu com satisfação o anúncio, pelo governo egípcio, da aceitação do novo modelo de certificado sanitário", informou, ontem à noite (segunda, 16), o Ministério da Agricultura em comunicado."A abertura fortalece a relação comercial com o Egito, nono principal destino das exportações agrícolas do Brasil em 2024. Nos primeiros dez meses deste ano, aquele país importou mais de US$ 2,59 bilhões em produtos agropecuários do Brasil", acrescentou.Com o anúncio, o agronegócio brasileiro alcança 208 aberturas de mercado em 2024, totalizando 286 novas oportunidades de negócio em 62 destinos desde o início de 2023.