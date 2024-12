PF entrou em alerta após festa de Janja sofrer ameaça de chacina: 'Pesada e preocupante'

A Polícia Federal (PF) foi acionada e entrou em alerta no dia da festa do Grupo Prerrogativas, no início do mês, que homenageou a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desembargadores e ministros.

Antes do evento ameaças foram enviadas a membros do grupo, formado sobretudo por advogados ligados à esquerda, e por parlamentares do Partido dos Trabalhadores (PT). Uma delas, publicada pela jornalista Mônica Bergamo do jornal Folha de S.Paulo, a qual o Estadão teve acesso, prometia uma "chacina" com "dezenas de mortos" caso a festa fosse mantida.

O e-mail, repleto de palavras de baixo calão para se referir ao presidente e à primeira-dama, continha mensagens de ódio e descrevia o evento como "a festa da impunidade", mencionando um vídeo que o deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo) teria feito falando sobre a comemoração.