Quem é o advogado que falou sobre recompensa de R$ 3 mi por morte de Gritzbach?

Como revelou o Estadão, antes de ser preso nesta terça, Mude foi gravado em um áudio em que informava sobre um prêmio de R$ 3 milhões de recompensa pela cabeça do delator Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, executado a tiros no Aeroporto de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Em bate-papo por telefone, o advogado concorda em aumentar o prêmio pela morte do empresário.

Delator de uma investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC, Gritzbach revelou em seu acordo de delação premiada que soube que havia uma oferta de dinheiro pela sua morte. Ele, então, entregou aos promotores do Gaeco, como parte da delação, a gravação em que um advogado, segundo ele, ligado à cúpula da facção e acusado de lavar dinheiro do crime organizado, falava do prêmio.

Reportagem do Estadão mostrou que a conversa se dá entre um investigador não identificado que trabalhava no Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) e Hassan. A gravação foi feita pelo próprio Gritzbach, sem o conhecimento dos outros dois, em seu escritório.

No bate-papo por telefone, Mude concorda em aumentar o prêmio de R$ 300 mil para R$ 3 milhões pela morte do empresário. O advogado pergunta: "Eu não gosto dessas 'fitas' (conversas). Você acha que três (R$ 3 milhões) vai?" E o policial responde: "Vamos pensar em 3. Me fala depois". A proposta teria contado com a anuência da cúpula do Primeiro Comando da Capital, segundo apontaram as investigações.

Em nota enviada à reportagem no último mês, quando o áudio foi revelado, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP) afirmou que "todas as circunstâncias do caso são investigadas". Disse ainda que "as corregedorias das polícias Civil e Militar apuram a atuação de seus agentes" no caso mencionado. Já a defesa de Saleh tem dito que ele é inocente de todas as acusações.

Operações Fim da Linha e Decurio