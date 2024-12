Vereador procura Temer para superar veto de Nunes à candidatura para presidente da Câmara de SP

O vereador Rubinho Nunes (União Brasil) procurou o ex-presidente Michel Temer (MDB) em busca de conselhos para conseguir se eleger presidente da Câmara Municipal de São Paulo e de ajuda para retomar o diálogo com o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Rubinho rompeu com o chefe do Executivo municipal na eleição para apoiar a candidatura de Pablo Marçal (PRTB). Após ser reeleito, Nunes disse que apoiaria um candidato do União Brasil para suceder a Milton Leite (União) no comando do Legislativo a partir de 2025, mas vetou expressamente o nome de Rubinho em entrevista ao Estadão.

"A presidência da Câmara deve ser construída através de pacificação e diálogo. O presidente Temer é uma das pessoas mais experientes do Brasil, pacificador e um grande construtor de pontes. Justamente por isso busquei seus conselhos e sabedoria, pois acredito que São Paulo necessite de um ambiente estável, com diálogo amplo", disse Rubinho Nunes ao Estadão.