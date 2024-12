Prefeitura retira homenagem na Lagoa a 49 crianças vítimas de bala perdida

A prefeitura do Rio ordenou neste domingo, 29, a retirada de 49 fotos de crianças mortas vítimas da violência em uma homenagem feita pela ONG Rio de Paz na Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos principais cartões postais da cidade, na zona sul da cidade. No mesmo local também há placas em homenagens a policiais assassinados em operações; estas, no entanto, foram mantidas.

O painel de homenagem aos mortos está instalado na Lagoa desde 2015. No sábado, 28, a Rio de Paz substituiu as placas com os nomes e as idades das crianças mortas por novas, com as fotos dos menores. Instalou no local também uma faixa, lembrando o número de vítimas da violência. Na manhã deste domingo, a ONG constatou que o material tinha sido retirado e, inicialmente, imaginou tratar-se de um ato de vandalismo.

Em nota oficial, a prefeitura informou que reconhece a importância e a necessidade da homenagem, mas que retirou o material por não ter sido consultada sobre a montagem da exposição em local público. Na mesma nota, a prefeitura disse que "avalia a pertinência de manter a homenagem aos policiais militares assassinados".