Delator escoltado, morte em balada: crimes de PMs em 'bicos' marcam o ano

Policiais militares de São Paulo que faziam "bicos", atividade de segurança privada considerada ilegal pela corporação para agentes da ativa, são acusados de envolvimento em uma série de crimes neste ano, como homicídio, extorsão, lesão corporal e disparo de arma de fogo.

Os crimes dos PMs em 'bicos'

PMs atuavam como seguranças do delator do PCC. Oito agentes foram afastados das suas funções e são investigados pela corregedoria da PM de São Paulo por fazer a escolta de Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, morto a tiros na tarde de 8 de novembro no aeroporto de Guarulhos (SP). O empresário também sofria ameaças por ter feito denúncias acusando policiais de corrupção. A PF investiga o caso.

Um dos PMs que escoltava Gritzbach deu duas versões diferentes sobre o crime. O soldado Samuel Tillvitz da Luz, 29, disse à corregedoria que tentou entrar em contato com os outros membros da segurança do empresário após o atentado. Já em depoimento à Polícia Civil, disse ter corrido ao ouvir os tiros. Ele acompanhou Gritzbach e a namorada dele em uma viagem a Maceió antes do assassinato.