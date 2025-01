Lula fará série de atos sobre ataques golpistas do 8 de Janeiro na quarta-feira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, planeja uma série de atos na quarta-feira, 8, para lembrar os dois anos dos ataques golpistas às sedes dos Poderes em 2023, em Brasília. A cúpula do poder político brasileiro é aguardada em ao menos um dos momentos organizados pelo Palácio do Planalto.

O primeiro ato será às 9h30, na Sala de Audiências do Palácio do Planalto. Haverá uma cerimônia de reintegração de obras de arte danificadas durante a invasão do início de 2023.

Depois, no terceiro andar do prédio - onde fica o gabinete da Presidência da República -, será realizado o descerramento da obra As Mulatas, de Di Cavalcanti. Esse momento está marcado para 10h30.