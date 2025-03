Polícia encontra 'bunker do crime' com arsenal e porta blindada na zona sul de SP

Além disso, foram recolhidas uma empunhadora de fuzil, uma luneta, um abafador de tiro, um capacete balístico, um cofre, cinco chaves de veículos de luxo e cerca de 30 documentos com dados de empresas.

Ao tentar procurar o suspeito armado, os agentes notaram que do outro lado da janela do quarto onde estavam as armas havia uma escada que levava até o telhado do imóvel vizinho. Algumas telhas tinham sido retiradas para o acesso à residência. O homem não foi encontrado. O caso foi registrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito no 89º Distrito Policial do Jardim Taboão.