Caso Gritzbach: Mandante da morte de delator do PCC tinha escolta de PMs

Fugiu de avião para o Rio

Em 7 de novembro do ano passado, um dia antes do assassinato de Gritzbach, Cigarreiro deixou São Paulo em uma aeronave particular. Ele embarcou no aeroporto de Jundiaí e foi para o Rio de Janeiro, onde se refugiou com a ajuda de comparsas do CV.

Além de Cigarreiro, o MP-SP denunciou outros cinco envolvidos no assassinato de Gritzbach. Três deles são policiais militares acusados de participar diretamente da execução da vítima no aeroporto internacional de Guarulhos e estão presos preventivamente.

A força-tarefa que investigou o homicídio quer saber se os PMs que faziam a escolta de Cigarreiro têm ligação com os três policiais militares denunciados pelo homicídio ou com outros PMs investigados por proteger e vazar informações sigilosas para integrantes do PCC.

A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Emílio Carlos Gongorra Castilho. O espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado se houver um posicionamento dos defensores dele.