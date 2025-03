Major é condenado a um ano de prisão por 10 anos de assédio sexual na PM-PB

O conjunto probatório colhido nos autos é amplo e não se limita à gravação questionada pela defesa. Os relatos da vítima foram corroborados por diversas testemunhas, incluindo superiores hierárquicos e colegas de trabalho que confirmaram tanto o teor das investidas do réu quanto os reiterados constrangimentos sofridos por aquela.

Sentença

O magistrado cita ainda que a vítima "descreveu de maneira detalhada e coerente os reiterados atos de constrangimento de natureza sexual perpetrados pelo acusado ao longo dos anos".

Em todas as vezes que fora ouvida, inclusive em juízo, a vítima fez relatos seguros, coerentes, consistentes e espontâneos, narrando que o denunciado, na condição de superior hierárquico, enviava-lhe mensagens de WhatsApp de cunho sexual e a procurava em sua residência, fora do horário de expediente, apesar de saber que ela era casada, chegando a afirmar que 'gostava dela como mulher', o que lhe causava profundo constrangimento no ambiente de trabalho.

Sentença

Os assédios causaram trauma e consequências psicológicas graves a cabo, segundo o MP-PB.

Minha vida virou um inferno. Ela acabou com o meu psicológico. Hoje eu tomo seis remédios por dia. Eu não consigo esquecer Trecho de depoimento da vítima

Em nota, a PM-PB disse que não comenta processos ou decisões judiciais em segredo de Justiça, mas informou que "prestou todo o apoio psicológico à vítima no caso citado, com o Espaço Viver Bem do Policial Militar."