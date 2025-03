Uh, é a carreta!: cidades fazem festa para ver transformador gigante passar

A carreta saiu do Cabo de Santo Agostinho (no Grande Recife) no último dia 15 e tem chegada prevista a Nova Palmeira —sede do complexo eólico Serra da Palmeira, da empresa CTG Brasil— no domingo (30). O equipamento veio da China e desembarcou no porto de Suape, de onde saiu no dia 13.

Todo o trajeto da carreta, de 113 metros de comprimento, está sendo acompanhado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), que faz o ordenamento do trânsito para garantir a segurança da operação. Segundo o órgão, essa é a maior carga que já passou pelos dois estados.

"Realmente não estávamos esperando mas ficamos felizes e honrados por toda a recepção do público", afirmou Lucas Cardoso Sanchez, diretor de Energias Renováveis da CTG.

Até mesmo a conta oficial do governo federal entrou na onda e postou as festas pelo Nordeste, citando que o brasileiro "é o melhor povo do mundo".

Interesse popular

A saída do transformador atraiu curiosos e fez com que moradores postassem imagens da carreta. Isso motivou moradores a, logo no dia seguinte à saída, ocupassem as margens da BR-101 para fazer a festa, com direito até a churrasco, para ver o veículo.