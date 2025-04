Sequestro de empresário espanhol em SP termina com R$ 287 milhões desviados e policiais presos

De acordo com a Corregedoria da Polícia Civil, sete pessoas estão envolvidas no caso. De acordo com SSP, um policial civil também confessou a participação na ocorrência.

A secretaria diz que as autoridades seguem as buscas para capturar os demais envolvidos e esclarecer todas as circunstâncias do caso.

Participação da namorada

A Corregedoria da Polícia Civil investiga a participação da namorada de Rodrigo Aristizabal no crime. O espanhol relatou à polícia que Luana Bektas teria aparecido no local do cativeiro em um dos dias em que esteve sob o domínio dos bandidos.

Ainda conforme o registro policial, o empresário teria percebido, no dia do sequestro, que a companheira estava trocando mensagens no celular com um contato identificado como "Thor", com quem ela já teria conversado em outras oportunidades, escondida do empresário.